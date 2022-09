Es sind "Held*Innengeschichten", die am 24. September im Volkshaus in Kindberg im Fokus stehen. Anlass ist eine Veranstaltung zum Welttag der Suizidprävention, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat. "Verena von der Go-On Suizidprävention ist an mich herangetreten, mit dem Gedanken, Heldengeschichten von Menschen zu zeigen, die diese Krise gut durchlebt haben", berichtet Andreas Hagemann. Der gebürtige Kapfenberger, der seit fünf Jahren in Niklasdorf lebt und eigentlich ein Einzelunternehmen als selbstständiger Tontechniker für Film und Fernsehen betreibt, hat diese Heldengeschichten in Form von zehn Kurzfilmen eingefangen. Die Interviews dazu wurden großteils von Verena Reitbauer geführt, der Go-On Regionalteamleiterin in Bruck-Mürzzuschlag und Leoben.