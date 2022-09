Nach der Teilnahme beim 15. Europäischen Knappen- und Hüttentag im Jahre 2013 in Košice (Slowakei) und beim 16. EKHT in Příbram (Tschechien) 2016, geht die Knappschaft Vordernberg wieder auf Reise und besucht vom 9. bis 11. September den 17. EKHT in Banská Štiavnica (Schemnitz) in der Slowakischen Republik.