Hundehalter ärgert sich über "unsensibles Verhalten" der Polizei

Leobener bekam Anzeige und Strafe, weil sein Hund im Auto nicht angegurtet war, als er ihn wegen eines Notfalls in die Tierklinik brachte. Dass die Polizisten ihn auf dem Weg ins Gebäude eigens an- und aufhalten wollten, ärgert ihn. Polizei will den Hergang noch einmal prüfen.