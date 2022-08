Im Zuge des von der EU geförderten Projektes "Community Nursing" werden 150 diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen in Österreich im Einsatz sein. "Wir freuen uns, dass die Stadt Leoben eine Förderzusage erhalten hat und bis Ende 2024 am Projekt teilnimmt", so Bürgermeister Kurt Wallner bei der Vorstellung des Projekts am Mittwoch.