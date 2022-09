Napalm Records wurde 1992 gegründet, feiert damit heuer 30. Geburtstag. Wie waren die Anfänge?

MARKUS RIEDLER: Es hat alles während der Schulzeit begonnen, ich habe die HAK in Eisenerz besucht und mich sehr für das Musikbusiness interessiert beziehungsweise dafür, wie es dahinter funktioniert. Das war so ein bisserl rein ins kalte Wasser, learning by doing. Es war natürlich eine ganz andere Zeit Anfang der 90er, alles war analog. Aber es hat funktioniert und ich habe mir trotzdem ein internationales Netzwerk aufbauen können. (...) Aber es war damals nie meine Intention, dass ich davon leben kann, sondern es wurde einfach vom Hobby zum Beruf. Während der Schulzeit habe ich nie gesagt, das wird jetzt mein Lebensweg oder mein Lebenswerk, sondern es war einfach so, man startet da rein und schaut einmal, was draus wird.