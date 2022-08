Anrainer gründeten Verein, um Leitendorf weiterzuentwickeln

Anrainer gründeten "Interessensgemeinschaft für Lebensqualität in Leitendorf". Man möchte sich an der Weiterentwicklung des Leobener Stadtteils beteiligen. Stein des Anstoßes war der Sprengunfall am Galgenberg 2021.