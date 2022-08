"Ein Verein ist immer nur so gut wie das ganze Team. Und wir sind ein gutes Team - wie viele Zahnrädchen, die ineinandergreifen", ist Barbara Gamsjäger, die Vorsitzende der Naturfreunde St. Michael, überzeugt. Dass das Team der Ortsgruppe gut funktionieren muss, zeigt sich aber auch in der langjährigen Beständigkeit des Vereins: Am Samstag, 3. September, feiern die Naturfreunde St. Michael ihr 100-jähriges Jubiläum beim Naturfreundehaus in Wald am Schoberpass.