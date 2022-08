Nach 18 gemeinsamen Jahren, haben Gerlinde Jessner und Johann Funkl, die sich bereits in der Jugendzeit kennengelernt haben, am 20. August in ihrer Heimat Trofaiach den Bund der Ehe geschlossen.

Mit dabei waren auch ihre Kinder Stefan (elf Jahre) und Anna (acht Jahre), mit denen das Brautpaar in seiner Freizeit gerne Ausflüge unternimmt oder die gemeinsame Zeit im Eigenheim mit großem Garten im Laintal verbringt.

Die Hochzeitsreise führt die Kindergartenpädagogin und den Gebäudemanager nach Slowenien.