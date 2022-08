Das Asylquartier des Bundes in Leoben ist seit der Reaktivierung der ehemaligen Baumax-Halle am 22. November 2021 der Polit-Aufreger der Stadt. Bürgermeister Kurt Wallner (SPÖ) kämpft bisher vergeblich um die Schließung der Halle, die er als "völlig ungeignet" zur Unterbringung von Asylwerbern hält. Das findet freilich auch die FPÖ, die mit einer parlamentarischen Anfrage an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Details zum "Sicherheitsrisiko" entlocken wollten, das von der Einrichtung ausgeht.