Es ist ein rundes Gesamterlebnis, das der Blasmusikverband Leoben den Jugendlichen jedes Jahr beim Bezirksjugendcamp ermöglichen möchte: Dieses Mal geht es im Hotel Reitingblick in Gai über die Bühne und findet seinen krönenden Abschluss mit zwei Konzerten. Das eine geht am Freitag, dem 26. August, beim Hotel Reitingblick in Gai in Szene. Das andere Konzert findet am Sonntag, dem 28. August, in Leoben am Hauptplatz statt.