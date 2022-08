3000 Euro zusätzlich am Konto - diese Summe zahlt die Niklasdorfer Papierfabrik Brigl & Bergmeister in Form einer Teuerungsprämie an jeden einzelnen ihrer über 500 Mitarbeiter aus - und lässt damit als eines der ersten Unternehmen aufhorchen. Die Regierung hatte für Arbeitgeber ja eine gesetzliche Grundlage geschaffen, das Geld steuerfrei und ohne Abzüge quasi direkt an den Mann bringen zu können. "Also brutto für netto", freut sich Maximilian Luger, Geschäftsführer und Finanzdirektor der Firma.