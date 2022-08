Die Aufregung um die teilweise Einstellung des Gelegenheitsverkehrs für Schüler aus dem Bezirk Leoben zum Abteigymnasium Seckau hält weiter an. Nachdem bekannt worden war, dass die Finanzierung des "Gelegenheitsverkehrs" mit einem privaten Schulzubringer vom Finanzamt nicht mehr bezahlt werden soll, wurde von Eltern betroffener Schüler bereits die Volksanwaltschaft eingeschaltet. Auch eine Unterschriftenliste wurde in Umlauf gebracht. Nun melden sich in dieser Causa auch die Freiheitlichen zu Wort, die das Thema auf Bundesebene heben wollen.