Nach einer Sommerpause – bedingt durch die Großveranstaltungen in Spielberg – startete die Asfinag am Montag wieder mit den Bauarbeiten auf der A9 Pyhrnautobahn zwischen Wald am Schoberpass und Mautern. Um die Bauarbeiten auf dem letzten Kilometer abschließen zu können, ist die Richtungsfahrbahn Spielfeld nun wieder auf einer Länge von etwa einem Kilometer halbseitig gesperrt.