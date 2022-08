Polizei dementiert Mangel an Polizisten in Stadt und Bezirk Leoben

FPÖ kritisiert nach parlamentarischer Anfrage an Innenminister Gerhard Karner einen Mangel an Polizisten in der Stadt und im Bezirk Leoben. Die personelle Lage sei zufriedenstellend, so die Landespolizeidirektion.