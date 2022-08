"Warum? Ganz einfach. Weil wir nicht dabei zuschauen wollen, wie der Dorfplatz ausstirbt. Deswegen übernehmen wir das alte Dorfcafe Kaufmann, damit wieder was los ist", bringt es die neue Chefin Karin Stadler auf den Punkt. Und weil schließlich jedes Baby seinen Namen kriegt, meint sie, wird aus dem Dorfcafe das "Plotz-Kaffee" - "aber Kaffee mit K, so wie man's früher halt geschrieben hat", betont Stadler. Drei Monate sei es nun her, dass die ehemaligen Besitzer mit dem Dorfcafe aufgehört haben, am Samstag folgt ab 16 Uhr die große, von vielen Stammgästen hart ersehnte, Wiedereröffnung. "Denen ist Samstag schon fast zu spät, sie kommen schon alle Tage fragen", sagt Stadler.