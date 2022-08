Für ihren Hochzeitstag haben Karin und Christopher Posch aus Bruck ein besonderes Datum gewählt. Kennengelernt haben sich die beiden frisch gebackenen Eheleute bereits an einem 8. März (8. 3.) in ihrer Jugend, geheiratet wurde nun am 3. August, also am 3. 8. Gefeiert wurde ihr besonderer Tag zu dritt mit dem vier Monate alten Töchterchen Finja in Leoben.