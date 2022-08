Für ihren Hochzeitstag haben Karin und Christopher Posch aus Bruck ein besonderes Datum gewählt. Kennengelernt haben sich die beiden frisch gebackenen Eheleute bereits an einem 8. März (8. 3.) als beide noch Teenager waren. Die Liebe zueinander wuchs mit den Jahren immer mehr.



Jahre später gaben sich die beiden nun am 3. August, also am 3. 8., in Leoben das Ja-Wort. Mit dabei an ihrem besonderen Tag war natürlich das vier Monate alten Töchterchen Finja, die den Hochzeitstag perfekt machte.