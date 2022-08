"Unseren Betriebsurlaub haben wir heuer so richtig genossen. Ruhe, Auszeit, Abschalten, Bücher lesen, Freunde treffen, Urlaub fahren. Alles, was im Urlaub so dazugehört", ließen die Benivas des Down Syndrom Zentrums "Leben Lachen Lernen" in Leoben-Hinterberg vor knapp einer Woche wissen. Und sie nutzten gemeinsam mit ihren Betreuerinnen und Betreuern ihre Auszeit auch für eine Auslandsreise nach Schweden, genauer gesagt in die schwedische Hauptstadt Stockholm. 29 Frauen und Männer machten sich per Flugzeug auf den Weg - mit abwechslungsreichem Programm im Gepäck.