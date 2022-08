Das Leuchten der Augen fallen auf, wenn David Schlager, Dirigent, Korrepetitor, Sänger und Organist aus Mautern, von seinem jüngsten Erfolg erzählt. Im rumänischen Slobozia erreichte er den zweiten Platz beim internationalen Ionel Perlea Dirigier-Wettbewerb. Ein Erfolg, der ihm neben dem zweiten Platz auch zwei Spezialpreise einbrachte. Zum einen jenen der rumänischen Staatsphilharmonie Sibiu. "Dort werde ich am 8. September eine Operngala dirigieren", sagt Schlager voller Freude. Dabei hatte er schon in der ersten Runde des Bewerbs eine schwere Aufgabe zu bewältigen, musste er doch ein Stück des rumänischen Komponisten George Enescu dirigieren. "Enescu ist so etwas wie ein rumänischer Nationalheiliger. Das war schon eine Herausforderung, aber ich dachte mir, ich dirigiere so, wie ich es für richtig halte, denn wenn ich schon scheitere, dann mit vollem Risiko. Es ist aber alles gut gegangen", blickt Schlager zurück.