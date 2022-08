Noch während am Dienstag der Startschuss für den Weitwanderweg "Styrian Iron Trail" erfolgte, starteten die ersten beiden Wanderer bereits in St. Michael zu ihrer zehntägigen Tour. Die gesamte Route umfasst 200 Kilometer, 9000 Höhenmeter, führt durch 14 Gemeinden in den Bezirken Leoben und Bruck-Mürzzuschlag und ist untergliedert in zehn Etappen, die man am Stück in zehn Tagen und einer Gehzeit von rund 66 Stunden zurücklegen könne - oder eben etappenweise.