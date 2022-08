Ein besonderer Anlass wurde beim jüngsten Pfarrfest in Kalwang am Sonntag gefeiert: Die Rückkehr der großen "Oswaldi-Glocke", die seit Dezember 2021 in den Niederlanden und in Österreich restauriert wurde. "Die Klöppel-Aufhängung war schon gravierend beschädigt, deshalb musste die Glocke zum Restaurieren abgenommen werden", erzählt Schwester Lydia Seidl vom Pfarrverband Liesingtal. "Keine Glockengießerei in Österreich ist spezialisiert auf eine besondere Schweißtechnik, die bei der Aufhängung notwendig war. Deshalb wurde die Glocke nach Aspen in den Niederlanden gebracht, wo es Spezialisten dafür gibt", fügt sie hinzu.