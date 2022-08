"Kirta-raffn" ist am Sonntag und Montag in Eisenerz angesagt, wenn der traditionelle Oswaldikirtag nach zweijähriger Coronapause wieder das Geschehen in der Stadt bestimmt. Um die 90 Standl werden da vom Bergmannsplatz bis zur Raika und weit in die Tendlerstraße hinein für ordentliche Kirtagsstimmung sorgen. Sehr zur Freude der Einwohner, denn nicht nur die jetzt dort Wohnenden feiern den zweitägigen "Eisenerzer Feiertag". Viele ehemalige Eisenerzerinnen und Eisenerzer haben das erste Augustwochenende für einen Heimatbesuch eingeplant.