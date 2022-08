"Wer jetzt mit der Anmeldung schnell ist, ergattert womöglich noch ein limitiertes LE-Laufevent-Leiberl", sagt Wolfgang Hirschbeck vom Organisationsteam des LE-Laufevents am Freitag. 141 Anmeldungen zähle man aktuell, aber bis zum Laufevent am 17. September seien es schließlich noch ein paar Wochen – und aus Erfahrung wisse man, dass die letzten Interessierten ein bis zwei Wochen vor dem Lauf über eine Teilnahme entscheiden würden, meint Max Erker vom Polizeisportverein (PSV) Leoben. "Ich hoffe, dass wir wieder an die 1000 Teilnehmer rankommen", stellt Erker in Aussicht.