Drei Gipfel, 27 Kilometer, 1500 Höhenmeter und sehr viel Schweiß

1500 Höhenmeter und drei Gipfel auf einer Strecke von 27 Kilometern gilt es beim Drei-Gipfel-Lauf in Wald am Schoberpass am 13. August zu bezwingen. Es moderiert wieder "Ex Money Maker" Alexander Rüdiger.