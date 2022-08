7345 Menschen in Leoben und Bruck-Mürzzuschlag erhielten Steiermark-Bonus

An 5096 Haushalte in den zwei Bezirken Leoben und Bruck-Mürzzuschlag wurde der Steiermark-Bonus bereits ausbezahlt. Die SPÖ fordert die Bundesregierung in einer Pressekonferenz am Donnerstag dazu auf, nächste Schritte zu setzten.