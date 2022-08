Es tut sich auf dem Bausektor derzeit ziemlich viel in Kalwang. Das große Bauprojekt "SeneCura Pflegezentrum", das in 84 Einzel- und acht Doppelzimmern Platz für 100 Frauen und Männer bietet und 2020 begonnen wurde, wird im September offiziell eröffnet. Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner sind aber schon im Juni in ihr neues Zuhause eingezogen. Für die Marktgemeinde ein Glücksfall, weil bei Vollbesetzung nicht nur 100 neue Einwohner zu verzeichnen sind, sondern auch 100 Arbeitsplätze geschaffen wurden.