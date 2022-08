Das etwa fünf Hektar große Walder Moor in der Gemeinde Wald am Schoberpass ist ein Kleinod, das der Natur genügend Raum einräumt, um sich zu entfalten. Schmetterlinge tummeln sich dort, Insekten schwirren herum, Blumen, Kräuter und Heilpflanzen können sich ausbreiten, Schlangen finden genügend Nahrung und der Eisvogel und seine gefiederten Genossen haben dort auch eine Heimat gefunden. Seit dieser Woche ist das Walder Moor auch noch eine von drei "Naturwiesen 2022" in der Steiermark.