Schlag auf Schlag ebnete sich Titelverteidiger Chris "Bambikiller" Raaber bei den Catch-Wrestling-Weltmeisterschaften in Trofaiach am Samstag erneut den Weg zum Weltmeister. Es war Raabers erster Kampf in seiner Heimatstadt Trofaiach, wo sich der amtierende und nunmehr neunfache Schwergewichtsweltmeister im Ring nach knapp elf Minuten gegen den Amerikaner "Masterpiece" Chris Masters durchsetzten konnte, erzählt der "Bambikiller" am Montag.