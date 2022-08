Heuer rollen für die Vollblutgastronomen-Familie Maurer gleich zwei "Runde" ins Haus: Maurer's Discostadl in St. Stefan wird 50 und das Peter Tunner Stüberl in Leoben feiert sein 40 Jahr-Jubiläum. Ein Geschenk, quasi vom Stüberl an sich selbst: ein komplett neues Innenleben. "Alles, was bleibt, ist die Holz-Decke", erklärt Peter Maurer junior zwischen ausgebreiteten Plänen, Werkzeug und schwer beschäftigten Handwerkern im Peter Tunnerl Stüberl noch vor knapp einer Woche. Wenige Tage später, am Dienstag, sind alle Handwerker und Sägespäne verschwunden, erste Stammgäste besetzten ihre alten, neuen Stammtische - kurz gesagt: "Es war die Hölle los", freut man sich im Peter Tunner, neuerdings ohne den Namenszusatz Stüberl.