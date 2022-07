Wer im heimischen Fußball-Unterhaus unterwegs ist, hat mit 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit schon Bekanntschaft mit Peter Harrer gemacht. Geboren 1949 in Naas bei Weiz, ist Harrer aus der Mürztaler Fußballszene nicht wegzudenken. Im Jahr 1970 dockte er beim SC Bruck an, danach beehrte er als Torhüter auch noch viele andere Vereine im Mürztal, ehe Harrer im Alter von 37 Jahren seine Karriere 1986 schließlich beendete. Auch danach blieb Harrer dem regionalen Fußball aber treu, ob als Sektionsleiter beim SC Bruck (1988 bis 2000), als Klassenreferent beim Steirischen Fußballverband (1998 bis 2005) oder auch als Trainer, wo Harrer etwa in Mitterbach, Laming, Gußwerk oder St. Michael auf der Bank Platz nahm.