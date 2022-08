Die Faszination für Heilige in der katholischen Kirche hat Pater Egon Homann, Pfarrer des Pfarrverbandes Liesingtal, zu einem besonderen Schritt veranlasst. Er machte sich schon vor einigen Jahren daran, an 300 Bischöfe und Ordensgemeinschaften in aller Welt zu schreiben und sie zu bitten, Reliquien ihrer Ordensstifter und -heiligen zur Verfügung zu stellen. "Mich begeistern Heilige, ihr Leben und ihr fester Glaube an Gott", erzählt er.