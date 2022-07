Den Stress der vergangenen Tage merkt man Simone Schmiedtbauer nicht an, als sie Dienstagmittag zum Gespräch in Kindberg eintrifft. Zumindest bis auf ein kleines Manko: Mit heiserer Stimme erklärt sie, sich bei einem Betriebsbesuch am Montag an der Klimaanlage verkühlt zu haben – wohl Berufsrisiko, wenn man sich wie Schmiedtbauer gerade auf Tour durch die Steiermark und Restösterreich befindet.