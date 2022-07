"Iron Women", nennt sich eine Gruppe von derzeit 15 Frauen mit unterschiedlichem beruflichem Hintergrund, die es sich zum Ziel gesetzt haben, das Leben für Frauen an der Eisenstraße zu thematisieren und das auch öffentlich zu kommunizieren. "Wir wollen kein elitäres Netzwerk sein, sondern eines, in welchem wir uns gegenseitig stärken, unterstützen und Möglichkeiten aufzeigen, sich gemeinsam ein lebenswertes Umfeld zu schaffen", erklären die Mitglieder des neuen Frauennetzwerks, das es in dieser Konstellation in der Obersteiermark noch nicht gegeben hat.