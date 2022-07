Das Leobener "Stadtmagazin" ist für Marlene Katzensteiner (70) ein kleines Guckfenster in das aktuelle Geschehen in die Stadt, in der sie geboren und aufgewachsen ist. Mit 18 Jahren machte sie sich auf nach Belgien, um dort zu studieren. Nach dem Abschluss ihres Masterstudiums der Publizistik in Leuven blieb Katzensteiner aber fix in Belgien. Seitdem sie dort sesshaft geworden ist, stattet sie Leoben in schöner Regelmäßigkeit Besuche ab – heute leben ihre Schwester und ihr Bruder noch hier.