Seit Oktober 2021 sind Sie Obfrau der Wirtschaftskammer Leoben. Haben Sie sich in dieser Funktion schon eingelebt?

ASTRID BAUMANN: Absolut. Ich bin ja schon seit fast zehn Jahren bei der Wirtschaftskammer in der Fachgruppe der Reisebüros tätig. Damit hat für mich auch dieses ,Brennen' für die Interessensvertretung begonnen. Das System Wirtschaftskammer ist mir somit schon viele Jahre geläufig und mit Elfriede Säumel als Vorgängerin durfte ich überall reinschnuppern und habe viel miterlebt. Das heißt, der große "Kulturschock", das ganz große Neue, war es in dem Sinn nicht.