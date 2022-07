Der Leobener Stadtrat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit mehreren Bauprojekten. So wird der bestehende Geh- und Radweg Leoben-Hinterberg am westlichen Ende auf Höhe der AT&S entlang der ehemaligen Südbahnstrecke bis zur Siedlung am Heiligenbrunnweg am Ortsende von Leoben verlängert. Über die B 116 wird eine Querung errichtet. Ebenso ist ein Anschluss zwischen bestehendem Radweg und der Fabriksgasse im Bereich der Pump-Track-Anlage und zur Leßmayergasse im Bereich des ehemaligen Bahnhofes Hinterberg vorgesehen. Der Bauauftrag dazu wurde vergeben.