Den einen Erfolg in der Tasche, hat Joe Liebminger, Trainer von "Arnis Fight Club" aus Leoben, die nächsten Ziele bereits klar vor Augen. "Bei der Martial Arts Europameisterschaft, die 2023 in Graz stattfindet, werden wir jedenfalls starten", meint Liebminger. Denn mit dem guten Abschneiden beim Martial Arts Festival in Graz qualifizierten sich die Kampfsportler aus der Montanstadt für die Europameisterschaft. Sie betreiben "Arnis", einen Kampfstil, der von den Philippinen stammt.