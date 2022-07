See the Big Picture

Trofaiacher Kunstprojekt sorgt weltweit für Aufsehen

Das Projekt "See The Big Picture" des Trofaiacher Vereins "Art Mine", wird immer internationaler. Künstler aus aller Welt haben mehr als 100 Werke kreiert, die derzeit in Serbien, Griechenland, Weiz und Mautern ausgestellt werden.