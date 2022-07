Kritik am Verkehrskonzept

Kaufmann (KPÖ): "Zu viel Verkehr, zu wenig Parkplätze in Trofaiach-West"

KP-Stadtrat Bernd Kaufmann übt vehemente Kritik an dem Verkehrskonzept für Trofaiach-West, das ab Mitte Juli in der Bergmanngasse und der Waldstraße in eine Testphase von drei Monaten geht.