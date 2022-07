Seit mittlerweile 37 Jahren ist Andreas Wurditsch Teil der Steiermärkischen Sparkasse, das vergangene Jahr war für den Leiter der Region Obersteiermark aber eines voller Rekordergebnisse. So wuchs nicht nur die Zahl der Kunden um 5000 auf aktuell 88.923, auch bei den Krediten (+ 7 %) und den Wertpapieren (+ 15 %) verzeichnete die obersteirische Sparkasse mit ihren 21 Filialen zwischen Judenburg und Krieglach neue Bestwerte. Zwar lassen sich diese Zahlen auch für das erste Halbjahr fortschreiben, was die Zukunft bringt, weiß derzeit aber niemand so genau. "Nicht die Pandemie ist das große Thema, sondern der Rohstoffmangel in Verbindung mit den Preissteigerungen", sagt Wurditsch.