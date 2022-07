Tretbootfahren zählt auf vielen heimischen Seen zu den beliebtesten Aktivitäten. Was für die meisten aber eine spaßige Freizeitbeschäftigung ist, wird am Trabochersee am 16. Juli auf ein neues Level gehoben: Dann findet dort die 3. Trabocher Tretboot-Regatta für Dreier-Teams statt. Veranstaltet wird diese von Michi's Seeschenke in Kooperation mit dem ASK Raiffeisenbank Trofaiach.