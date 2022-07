Vorbereitet wird die 1. Steirische Knappenwallfahrt schon seit knapp drei Jahren. Coronabedingt musste sie aber in den vergangenen beiden Jahren abgesagt werden. Am kommenden Samstag, dem 9. Juli, ist es aber so weit. Knappenverbände marschieren von Gusswerk weg nach Mariazell, um dort in der Basilika eine Bergmannsmesse mit Abt Otto Strohmaier aus St. Lambrecht zu zelebrieren.