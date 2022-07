So schön die Sommerferien auch sind, so schwierig ist es für Eltern und Schüler, diese neun Wochen auszufüllen. Langeweile muss aber nicht aufkommen, denn viele Gemeinden haben ein Ferienprogramm ausgearbeitet - in Zusammenarbeit mit Vereinen, Einsatzorganisationen, Institutionen, Firmen und Privatpersonen. Kostenlos oder gegen einen geringen Unkostenbeitrag gibt es stunden- oder tageweise Interessantes zu entdecken.