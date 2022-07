Dicht verbautes Wohngebiet, wenig Platz für Fußgänger, Radfahrer und ein enormes Verkehrsaufkommen: In Trofaiach-West gibt es gefühlt seit vielen Jahren Handlungsbedarf. Viele Schritte wurden in den vergangenen Jahren schon gesetzt. Nun drehte sich das Rad in der Angelegenheit um ein gutes Stück weiter. Am 15. Juli startet das "Verkehrskonzept Trofaiach-West" in eine Probephase von drei Monaten.