Am 17. September 2022 ist es wieder so weit und die Stadt Leoben steht im Zeichen des LE-Laufevents 2022. Das Organisationskomitee mit Andreas Völsner, Christian Maurer und Wolfgang Hirschbeck will wieder eine vielfältige Laufveranstaltung die Beine stellen. "Ob Corona dann ein Thema sein wird, wird die Entwicklung zeigen. Wir werden aber alles daransetzen, dass alles unter sicheren Bedingungen stattfinden kann", erklären die Veranstalter.