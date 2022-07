Eine mehrwöchige Fernsehproduktion inmitten der Region, mit 130 Crew-Mitglieder, einer Menge Equipment, und elf Reality-Stars geheim zu halten? Dafür braucht es viel Organisationsgeschick, Teamwork und den Zusammenhalt aller Beteiligten. In Eisenerz ist das gelungen: Im Vorjahr wurde dort - genauer gesagt am Erzberg - die neue ProSieben-Show "Das große Promi-Büßen" abgedreht. Die Kandidaten werden dabei von TV-Bekanntheit Olivia Jones mit ihren größten Fehltritten konfrontiert. Dafür ziehen sie in ein Camp ein und müssen herausfordernde Aufgaben absolvieren.