Gerade einmal eine Woche ist vergangen, da lud die Stadt Bruck zur Eröffnung des 28 Millionen Euro schweren Wehrkraftwerks in Oberaich. Vor anderthalb Monaten wiederum war es der neue Brucker Wirtschaftspark, der mit einer feierlichen Zeremonie seiner neuen Bestimmung übergeben wurde. Kostenpunkt: immerhin zehn Millionen Euro. Beide Projekte wurden am Mittwochabend abermals in den Mittelpunkt gerückt, als die Raiffeisenbank Leoben-Bruck zu ihrer Generalversammlung in die Forstschule Bruck lud und sich der Brucker Bürgermeister Peter Koch "bei einem wichtigen Partner" bedankte.