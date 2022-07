Die "Trofaiach plus Card" bringt seit 2009 ein Bündel an unterschiedlichen Sozialleistungen unter einen Hut - und Menschen Hilfe, die finanziell nicht allzu gut gestellt sind. Nun erweitert die Stadt Trofaiach das Angebot der "Trofaiach plus Card" erheblich - und zieht das Vorhaben aufgrund der akuten Dringlichkeit vor. "Aufgrund der Teuerungswelle haben wir die 'plus Card' einem riesengroßen Update unterzogen. Die Gemeinden können das Problem der Teuerung nicht lösen, das ist uns bewusst. Aber wir können den Menschen im Kleinen helfen", betont Abl.