Eine 37-Jährige wurde Montagabend von einem derzeit unbekannten Täter vor ihrer Wohnung in der Proleber Straße am Hals gepackt und leicht verletzt. Die Frau ging gegen 20 Uhr kurz aus ihrer Wohnung zu ihrem geparkten Pkw, um daraus etwas zu holen.

Als sie zu ihrer Wohnungstüre zurückkam, wurde sie plötzlich von einem unbekannten Mann von hinten am Hals gepackt und zu Boden gerissen. Sie konnte sich durch heftige Gegenwehr aus der Situation befreien. Der Angreifer flüchtete in unbekannte Richtung. Die 37-Jährige wurde durch die Tat am Hals und am Kopf leicht verletzt.

Polizei bittet um sachdienliche Hinweise

Der Mann war laut Beschreibung der 37-Jährigen etwa 30 bis 40 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß, hatte eine normale Statur, einen leichten Dreitagesbart und war bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenweste, einer Schirmkappe und Handschuhen.

Das Landeskriminalamt Steiermark bittet um sachdienliche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft unter Tel. 059133/60 3333.