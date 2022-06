Werdende Mütter werden oft gefragt: "Was wünschst du dir denn, einen Buben oder ein Mädchen?", und die Antwort lautet fast immer: "Wichtig ist, dass alles gut geht, und das Kind gesund ist." Und genau auf diese Erwartungshaltung stelle sich die Medizin ein, wie Thomas Aigmüller, Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, betont. "Eine evidenzbasierte Medizin verlangt höchste Standards, und wir sind bemüht, die Geburtshilfe für Frauen in einem angenehmen Setting zu ermöglichen, und vor allem immer mit dem Ziel, Mutter und Kind gesund nach Hause entlassen zu können", so Aigmüller.